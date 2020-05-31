Сотрудники ГИБДД следят за безопасностью на тюменских трассах

Пропагандистская акция "ТрассыБезДТП" проходит на федеральных автодорогах, проходящих по территории Тюменской области. Мероприятия по обеспечению безопасности водителей, пассажиров и пешеходов продлится до 5 июня.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в рамках акции сотрудники ГИБДД совместно с медиками, представителями дорожных служб, волонтерами проводят мероприятия по безопасности дорожного движения на участках трасс, где фиксируется повышенная аварийность. Они призывают водителей к снижению скорости на дорогах, достаточному отдыху во время пути, соблюдению правил перевозки детей и повышенному вниманию, исключающему пользование во время движения мобильным телефоном и другими гаджетами.

Отметим, с приближением лета трафик на федеральных трассах увеличивается, в регион ежедневно с четырех федеральных направлений въезжает более 15 тыс. автомобилей, особенно большой поток транспорта идет со стороны Свердловской и Курганской областей.

С начала года на федеральных автодорогах региона произошло 146 дорожных аварий, в них погибли 39 человек, 270 ранены. Половина из них случились на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.