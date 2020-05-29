Тюменцы могут задать вопросы режиссеру Данилу Чащину

Фото: пресс-служба ТКТО

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмень" продолжает рубрику "Задай вопрос".

Восьмой онлайн-гость рубрики - режиссер спектаклей в ТБДТ "Молодость", "Иванов" Данил Чащин. Задавайте свои вопросы в комментариях к посту, а в понедельник организаторы вновь свяжут с героем рубрики и зададут самые интересные вопросы, после чего опубликуют ответы в группе "Афиши Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Всегда мечтали узнать о секретах ТБДТ или нюансах работы режиссера спектаклей? Самое время это сделать.