В День защиты детей тюменцев ждет насыщенная онлайн-программа

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение подготовило насыщенную программу на 1 июня в формате онлайн.

Старт программы начнется в социальный сетях ТМПО в 10:30. Главные музейные герои Вездеходиков, РМИ-72, Мамонтенок, Элементиков и Музейка поздравят всех ребят с этим замечательным праздником.

В 11:00 исторический парк "Россия — Моя история" стартует программа "Любимые игрушки детей разных эпох". В это же время на ресурсах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в рубрике "Сделано в Тюмени" вам расскажут об игрушках, изготовленных в 50-е годы в Тюмени.

В 11:30 к празднованию присоединятся музей "Городская Дума" и "Дом Машарова". Для ребят они подготовили интересные творческие мастер-классы.

В 12:30 вас ждет игра "Найди и покажи" от исторического парка, видео-викторина "На природе" от Археологического музея-заповедника на оз. Андреевском и игра "История игрушек - 3" от Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

После небольшого перерыва, в 15:00 программа от структурных подразделений Тюменского музейно-просветительского объединения продолжится интересными играми, сказками и даже спектаклем.

Подробности можно узнать в социальных сетях.