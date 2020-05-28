В Тюменской области ликвидировали два лесных пожара

12:07 28 мая 2020
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Фото: pixabay.com

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории Тюменской области ликвидировано два лесных пожара: в Юргинском и Нижнетавдинском районах.

Всего с начала года на территории региона ликвидировано 74 лесных пожара.

Жителям области напоминают, что до 29 мая в регионе действует особый противопожарный режим. Он включает запрет гражданам на посещение лесов, а также запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях.

Теги: лесные пожары
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