В Тюмени водителей просят не мешать выезду скорой на улице Комсомольской

Фото: пресс-служба станции скорой медицинской помощи

На время реконструкции теплосетей по улице Немцова медики самой крупной городской подстанции скорой помощи используют запасной выезд со стороны улицы Комсомольской.

"Проблема беспрепятственного проезда машин скорой медицинской помощи по этому проулку стоит остро: здесь достаточно узкая дорога, с обеих сторон заставленная припаркованными автомобилями жильцов близлежащих домов и посетителей перинатального центра. Мы экономим не только минуты, а даже секунды, чтобы успеть доехать до пациентов, находящихся в жизнеугрожающих состояниях", — рассказала главный врач скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.

В первые дни работники скорой сами вели разъяснительную работу с владельцами припаркованных машин. Проезд для спецтранспорта освобождали немногие. По словам главного врача, несмотря на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, некоторые автомобилисты парковались прямо перед воротами станции, полностью преграждая путь каретам скорой.

Как сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи, теперь этот участок дороги будут патрулировать сотрудники ГИБДД. Если водитель на месте, то автоинспекторы привлекут его к административной ответственности, выписав штраф в размере 1,5 тыс. рублей, если нет — машину эвакуируют.