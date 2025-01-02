Врачи скорой помощи дали советы, как помочь при обморожении

Двое мужчин в Тюмени серьезно пострадали от холода: один – чуть не лишился пальцев, второй – чуть не погиб.

Мужчина приехал в гости с отекшими пальцами сиреневого цвета с большими пузырями. "Отморожение у него случилось не в первый раз, мужчина надеялся, что все пройдет само собой, заживет", – рассказывает фельдшер скорой Елена Юрлова. Медики наложили асептическую повязку и с трудом уговорили пациента поехать в стационар – был реальный риск остаться без пальцев.

По словам специалиста, самая частая ошибка первой помощи – попытка сразу согреть, а нужно наложить изолирующую повязку на отмороженные зоны, чтобы согревание было изнутри – медленным, постепенным, еще хорошо пить горячий чай или воду. И ни в коем случае не растирать снегом отмороженные участки кожи.

Второй мужчина, скорее всего, на улице он находился с ночи, сознание было нарушено: потерянный взгляд, отсутствие реакции на появление людей. Общее переохлаждение и отморожение диагностировала прибывшая бригада "скорой".

"В автомобиле скорой есть все необходимое для спасения пострадавших от холода: мы укладываем пациента в термоодеяло, вливаем внутривенно теплые растворы, мониторим витальные функции, если произошло угнетение сознания вплоть до комы – обеспечиваем проходимость дыхательных путей и респираторную поддержку", – поясняет врач бригады скорой медицинской помощи Валерий Кульков.

Главная причина отморожений – алкоголь, он снижает чувствительность к холоду. При тяжелом переохлаждении жизнь пострадавшего - в руках очевидцев и случайных свидетелей. Нужно быстро переместить его тепло и дать горячее питье, если он в сознании, - сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи.