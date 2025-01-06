Как выселить соседа с синдромом "Плюшкина"

Синдром "Плюшкина" или хоардинг —психическое заболевание, при котором человек собирает ненужные вещи с улицы и не хочет с ними расставаться. Скоро квартира барахольщика становится источником антисанитарии.

Для многих людей соседство с "плюшкиным" мало приятно, особенно когда его живность множиться и оккупирует другие квартиры. Для защиты своих прав собственник может привести жилье в порядок и добровольно пройти медицинское обследование, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Суд не может принудительно обязать пройти лечение. Однако может рекомендовать медицинское освидетельствование и назначить проведение судебно-психиатрической экспертизы, если есть сомнения в дееспособности", — заключил адвокат Андрей Жолудев.

О том, как именно бороться с нечистоплотными соседями рассказал юрист Илья Афанасьев.

"В подобных делах важно учитывать использование жилого помещения не по назначению, а также систематическое нарушение прав соседей. Помимо синдрома патологического накопительства сюда подходит, например, содержание в жилых помещениях большого количества животных, антисанитария, а также постоянная громкая музыка и иные шумы. Если собственник игнорирует предупреждение уполномоченного органа, то последний обращается в суд с иском о продаже имущества с публичных торгов. Ничто не мешает ответчику отстоять свои права в суде", — говорит эксперт.