Стали известны самые необычные вакансии в Тюменской области

Более 22 тысяч вакансий предлагают работодатели Тюменской области. Есть работа для представителей 157 рабочих специальностей и 200 - для служащих.

Открыто 23 вакансии для изготовителей конфет с зарплатой до 37 тыс. 800 рублей, одна – для изготовителя натуральной колбасной оболочки с заработком до 45 тыс. рублей.

Нужны семь операторов стиральных машин (до 30 200 руб.), один оператор гладильно-сушильного агрегата (до 38 тыс. руб.), один оператор прачечной самообслуживания (до 27 тыс. руб.), один оператор по добыче нефти и газа (до 89 тыс. 900 руб.), восемь кочегаров в котельных (до 30 тыс. 43 руб.).

В регионе требуются пять бортпроводников с зарплатой до 80 тыс. рублей, три капитана – до 96 тыс. 333 руб., один машинист тепловоза – до 56 тыс. руб., 85 проводников пассажирского поезда (до 46 тыс. 667 руб.).

Есть работа для 13 налоговых инспекторов (до 35 тыс. 684 руб.), шести судебных приставов-исполнителей (до 45 тыс. руб.), 11 архивариусов (до 23 тыс. 217 руб.), семи начальников караула (до 35 тыс. руб.), одного доцента (до 43 тыс. руб.), одного смотрителя (до 32 тыс. руб.), одного аналитика (до 70 тыс. руб.), двух лаборантов-микробиологов (до 44 тыс. руб.).

Боец скота будет зарабатывать до 48 тыс. 750 руб., есть девять вакансий. Оператор машинного доения – до 38 тыс. 520 тыс. руб., дояр – до 29 тыс. 43 руб., открыто 83 и 10 вакансий соответственно. Еще одно предложение – для садовода с зарплатой до 25 тыс. руб., - сообщает Вслух.ру.