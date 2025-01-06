Киберугрозы становятся все более актуальной проблемой

Злоумышленники используют различные методы для атак. Эксперты выделяют несколько типов киберпреступников, среди которых есть высококвалифицированные атакующие, работающие на иностранные технические разведки. Они обладают практически неограниченными бюджетами и доступом к бэкдорам — программным или аппаратным закладкам, которые могут срабатывать по ключевым словам.
"Атаки происходят не только на уровне крупных компаний, но и на домашних пользователей, малый и средний бизнес. Особенно их интересуют регионы с развитой промышленностью, например, Красноярский край и Екатеринбург. Киберзлоумышленники целенаправленно атакуют крупные предприятия, стремясь скомпрометировать данные, зашифровать информацию или дестабилизировать работу организаций", - рассказал эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
По словам эксперта, ранее кибератаки чаще всего нацеливались на домашних пользователей, когда злоумышленники шифровали файлы на личных компьютерах и требовали выкуп. Однако в последнее время их больше интересуют атаки на компании, где суммы выкупа могут достигать миллионов долларов, - сообщает АиФ-Тюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru