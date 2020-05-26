В колонию отправят водителя-частника, ездившего пьяным

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор ранее судимому 48-летнему местному жителю. Мужчина, занимавшийся частным извозом, был повторно пойман пьяным за рулем.

В июне 2019 года тюменца оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения. Несмотря на это, он арендовал автомобиль "Лада Гранта" и занялся частным извозом.

19 марта 2020 года после выполнения очередного заказа водителя остановили сотрудники ГИБДД. Пройти медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере на состояние опьянения мужчина отказался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил ему 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На 2 года он лишен права управления транспортом.