В колонию отправят водителя-частника, ездившего пьяным

14:33 26 мая 2020
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор ранее судимому 48-летнему местному жителю. Мужчина, занимавшийся частным извозом, был повторно пойман пьяным за рулем.

В июне 2019 года тюменца оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения. Несмотря на это, он арендовал автомобиль "Лада Гранта" и занялся частным извозом.

19 марта 2020 года после выполнения очередного заказа водителя остановили сотрудники ГИБДД. Пройти медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере  на состояние опьянения мужчина отказался. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил ему 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На 2 года он лишен права управления транспортом.

Теги: пьяные водители
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