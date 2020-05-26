Тюменская цирковая студия "Икар" победила в грантовом конкурсе

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Образцовый любительский коллектив цирковая студия "Икар" прошел конкурсный отбор на предоставление в Тюменской области грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки любительских творческих коллективов в 2020 году.

Цирковая студия "Икар" существует уже почти 20 лет и объединяет в своем составе свыше 50 человек в возрасте от 5 до 25 лет. В этом году коллектив поучаствовал в грантовом конкурсе и вместе с пятью другими участниками успешно прошел конкурсный отбор, получив большое количество баллов.

Размер полученного гранта составляет 300 000 рублей. Именно такую сумму "Икар" сможет потратить для дальнейшего творческого развития. К слову, за все время своего существования студия неоднократно становилась победителем международных, всероссийских, региональных, областных фестивалей и конкурсов циркового искусства!

Благодаря умелому руководству Татьяны Лях ребята – неоднократные обладатели "Гран при" и дипломов "За лучшую режиссуру номера". Студия – финалисты телепроекта "Минута славы" на "Первом канале", финалисты всероссийского телевизионного конкурса "Синяя птица" на канале "Россия 1", обладатели золотой и бронзовой медалей Дельфийских игр.

Все мы понимаем важность государственной поддержки для некоммерческих творческих коллективов региона. Поздравляем "Икар" с высокими достижениями и желаем нескончаемого вдохновения и покорения новых вершин творчества!