В почтовых отделениях Тюменской области появятся защитные экраны

Фото: Почта России

Около 200 барьеров установят в 78 крупных отделениях связи Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска. Это еще одна из мер по защите здоровья от вирусных инфекций персонала и клиентов почтовых отделений.

Конструкции легкие, прозрачные и не создают неудобств при обслуживании посетителей. Они выполнены из оргстекла, их легко мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Напомним, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Начальники контролируют самочувствие сотрудников. Все операторы и почтальоны обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Количество посетителей, которые могут одновременно находиться внутри отделения, сокращено. Во время ожидания рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол нанесена соответствующая разметка.

Предпринимая необходимые меры по предотвращению распространения вирусной инфекции, Почта России все же призывает клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, и пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку и вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате.