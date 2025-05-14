Более ста человек прошли онлайн-собеседование в "Боевой кадровый резерв"

Чуть больше недели участники регионального проекта "Боевой кадровый резерв" проходят онлайн-собеседования. Задания выполнили уже более 100 человек, сообщил губернатор Александр Моор.

"Для тех, кто сейчас на СВО, этот этап станет решающим. Он определит финалистов из числа нынешних военнослужащих. А тем, кто уже вернулся со спецоперации домой, надо будет пройти еще и очный этап отбора. Проект "Боевой кадровый резерв" мы создали, чтобы помочь нашим военнослужащим адаптироваться в мирной жизни, приобрести новые знания и навыки, построить карьеру на крупном предприятии, в органах муниципальной или государственной власти", - напомнил Моор.

Этап онлайн-собеседований будет длиться до 5 июня. Желаю всем ребятам достойно пройти испытание.