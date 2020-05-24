В Тюменской области еще у 45 человек подтвердился коронавирус

У 1 411 пациентов диагностирован коронавирус с начала пендемии, 45 из них - в последние сутки, сообщает Оперштаб.
Выздоровели за минувшие сутки 18, за весь период - 643 человек. Лечение проходят 760 больных. На искуственную вентиляцию легких переведен еще один пациент - из общего числа болеющих 7 человек на ИВЛ.
В осерваторе находится 161 человек, 3 338 остаются под медицинским наблюдением, 2 984 человека находятся на перевахтовке.
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