В Тюменской области еще у 45 человек подтвердился коронавирус

У 1 411 пациентов диагностирован коронавирус с начала пендемии, 45 из них - в последние сутки, сообщает Оперштаб.

Выздоровели за минувшие сутки 18, за весь период - 643 человек. Лечение проходят 760 больных. На искуственную вентиляцию легких переведен еще один пациент - из общего числа болеющих 7 человек на ИВЛ.

В осерваторе находится 161 человек, 3 338 остаются под медицинским наблюдением, 2 984 человека находятся на перевахтовке.