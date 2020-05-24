Весенняя призывная кампания стартовала в Тюменском районе

Фото: Министерство обороны РФ

Очередной призыв граждан на военную службу ведется в Тюменском районе. Начало работы медицинской и призывной комиссии было скорректировано с учетом эпидемиологической обстановки.

Как рассказал военный комиссар по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев, призывники, сотрудники военного комиссариата и медицинские работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) в необходимом количестве. Был организован входной контроль всех прибывающих в военный комиссариат с использованием бесконтактных термометров и дезинфекцией рук, соблюдается социальная дистанция.

В целом, на военную службу по призыву будет направлено около 130 призывников из Тюменского района. Они отправятся служить преимущественно в части Центрального и Западного военных округов, небольшое число призывников - в части Восточного и Южного военных округов.

По словам Андрея Матвеева, призывники Тюменского района пополнят сухопутные и воздушно-десантные войска, войска национальной гвардии, военно-морской флот, воздушно-космические войска. Двое молодых людей будут проходить службу в Президентском полку.

Говоря об условиях прохождения службы, военный комиссар отметил, что Министерство обороны предпринимает различные меры, направленные на гуманизацию военной службы по призыву, повышению ее престижа и привлекательности. Военнослужащие в основном занимаются только боевой подготовкой. В войсках имеется новый распорядок дня, в котором предусмотрено время для послеобеденного отдыха, иногда - дополнительные выходные дни. В большинстве воинских частей установлены телефоны доверия. Серьезное внимание уделяется улучшению рациона качества питания, форме одежды военнослужащих в бытовых условиях. Срок военной службы составляет 12 месяцев.

Отправка призывников в войска начнется 15 июня железнодорожным транспортом в отдельных вагонах, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".