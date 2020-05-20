Тюменец на полтора года отправится в колонию за пьяную езду

Калининский районный суд Тюмени приговорил к реальному сроки 25-летнего мужчину, который несколько раз был пойман пьяным за рулем.

В январе 2020 года он в состоянии опьянения совершил ДТП на улице Демьяна Бедного. На "ВАЗ-21102" он въехал в "Ладу", остановившуюся на красный сигнал светофора. Проходить освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Было возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ. Спустя полторы недели он вновь сел пьяным за руль.

Ранее тюменец уже дважды осуждался за нетрезвую езду, в том числе к реальному лишению свободы. На этот раз суд признал тюменца виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ, и назначил ему 1 год 6 месяцев колонии общего режима. На 2 года 10 месяцев он лишен права управления транспортом.