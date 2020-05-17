Безработные тюменцы получают поддержку от центров занятости

Центры занятости продолжают работать с предприятиями Тюменской области, которым разрешено осуществлять деятельность в условиях режима повышенной готовности. Специалисты помогают организациям найти подходящих сотрудников, а безработным тюменцам – трудоустроиться.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, с 17 марта до сегодняшнего дня через центры занятости трудоустроено 1,5 тыс. граждан.

В регионе востребованными в сфере строительства остаются высококвалифицированные специалисты - главный инженер проекта, инженер-проектировщик, технолог, а также машинисты крана, прорабы, будьдозеристы. Высоким спросом в сфере обрабатывающих производств пользуются электрогазосварщики, токари.

В муниципальных районах есть потребность в медицинском персонале, социальных работниках, в рабочих сельскохозяйственного профиля – это овощеводы, трактористы, птицеводы. Появляются в банке вакансий предложения с дистанционными форматами работы.

Для поиска работы эксперты рекомендуют пользоваться официальными ресурсами - порталом "Работа в России" или порталом департамента труда и занятости населения Тюменской области. Кроме того, центры занятости могут предложить безработным и ищущим работу тюменцам различные программы по профессиональному обучению, повышению квалификации, дополнительному образованию для того, чтобы обзавестись востребованными на рынке труда компетенциями и навыками.