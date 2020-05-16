В Ишимском районе появится музей персонажа из сказки "Конёк-Горбунок"

Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

На родине автора Петра Ершова, в селе Ершово Ишимского района, запланировано открытие музея сказочного персонажа из "Конька-горбунка" - Иванушки Петровича Д.

Как сообщила директор Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Любовь Нечаева, музей откроется уже 19 июня. Если будут сняты ограничительные меры, то мероприятие пройдет с участием приглашенных гостей. Если нет – в онлайн формате.

Музей Иванушки Петровича Д. будет расположен напротив храма Петра Столпника в сибирской деревенской избе со всей утварью. В будущем у дома будет разбит огород репы.

Директор музея Петра Ершова Надежда Проскурякова отмечает, что на открытие пригласят всех местных Иванов. Гостей встретят женщины в русских народных костюмах с полными ведрами воды на коромыслах, потому что это хорошая примета. Кроме того, первым посетителям предстоит увидеть пятое колесо у телеги, положить семь горошков на одну ложку и отведать пирогов из блюдечка с голубой каемочкой, пишет ИА "Тюменская линия".

"Иванушка Петрович Д. – такое название выбрано не случайно. Именно так звали главного героя сказки "Конек-горбунок", а что такое "Д", каждый додумает сам", – добавила Надежда Проскурякова.