Тюменцам напоминают о запрете на посещение лесов

В Тюменской области продлен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на посещение лесов гражданами. За нарушение запрета следует административная ответственность — штраф от 1000 до 5000 рублей.

С 9 по 11 мая 86 граждан были выдворены с лесных территорий должностными лицами, осуществляющими контроль. Также было составлено 7 протоколов и выдано 20 уведомлений о составлении протоколов за невыполнение ограничений по пребыванию в лесах.

Сейчас лесные территории патрулируют в усиленном режиме. Осуществляется наземный, воздушный и космомониторинг земель лесного фонда.

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано 5 лесных пожаров: 2 — в Тобольском районе, 1 — в Ишимском районе, 1 — в Заводоуковском районе, 1 — в Уватском районе. Четыре возгорания ликвидированы, в Уватском районе продолжаются работы по тушению.

Всего с начала года на территории Тюменской области зафиксировано и ликвидировано 70 лесных пожаров.