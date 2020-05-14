Тюменцам напоминают о запрете на посещение лесов

12:35 14 мая 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюменской области продлен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на посещение лесов гражданами. За нарушение запрета следует административная ответственность — штраф от 1000 до 5000 рублей.

С 9 по 11 мая 86 граждан были выдворены с лесных территорий должностными лицами, осуществляющими контроль. Также было составлено 7 протоколов и выдано 20 уведомлений о составлении протоколов за невыполнение ограничений по пребыванию в лесах. 

Сейчас лесные территории патрулируют в усиленном режиме. Осуществляется наземный, воздушный и космомониторинг земель лесного фонда. 

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано 5 лесных пожаров:  2 — в Тобольском районе, 1 — в Ишимском районе, 1 — в Заводоуковском районе, 1 — в Уватском районе. Четыре возгорания ликвидированы, в Уватском районе продолжаются работы по тушению.

Всего с начала года на территории Тюменской области зафиксировано и ликвидировано 70 лесных пожаров.

Теги: лесные пожары
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