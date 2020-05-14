В Тюменской области снизилось число алкогольных отравлений

Количество алкогольных отравлений в Тюменской области в последние годы значительно снизилось. Об этом сообщает главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Чайковская.

В год регистрируется около двух сотен случаев, две трети из них — легкой степени. Тяжелые отравления, как правило, возникают из-за количества выпитого спиртного и практически никогда — из-за его качества. Согласно выводам токсикологов, эти редкие случаи обычно связаны с тем, что ядовитый спирт пациент выпил по ошибке.

За все майские праздники токсикологической службой Тюменской области были госпитализированы всего двое человек, отравившихся алкоголем. Мужчине старше пятидесяти лет диагностировали легкую степень отравления, он получил всю необходимую помощь и уже выписан. Вторым пациентом токсикологического отделения оказалась 14-летняя девочка. Сейчас с ней тоже все в порядке.