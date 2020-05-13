В Тюменской области ликвидировали три лесных пожара

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано три лесных пожара: в Голышмановском и Тобольском районах, а также на землях минобороны РФ.
По сообщению Тюменского гидрометцентра, на юге Тюменской области в отдельных юго-западных районах и в Тюменском районе 14–16 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости в лесах).
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.
Всего с начала года на территории Тюменской области зафиксировано и ликвидировано 65 лесных пожаров. Жителям региона напоминают, что до 29 мая в Тюменской области действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет гражданам на посещение лесов
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