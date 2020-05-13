Ничего святого: хакеры попытались остановить "Бессмертный полк". Их уже ищут

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" столкнулись с попытками помешать шествию.

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова заявила, что в ходе модерации волонтерами были зафиксированы случаи оскорбления подвига советского народа: "Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались".

Поскольку при размещении анкеты пользователи авторизуются через свои аккаунты в социальных сетях, специалисты по кибербезопасности смогли выявить и заблокировать пользователей, пытавшихся разместить деструктивный контент. Как установила служба кибербезопасности, с более 500 ip-адресов атаки в виде размещения фотографий нацистов и военных преступников были постоянными на протяжении нескольких часов, что говорит об их преднамеренном характере.

"Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день ее 75-летия и все собранными нами материалы передаем в следственный комитет для организации процессуальной проверки", - заявил руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Платформа онлайн-шествия также выстояла перед несколькими хакерскими атаками. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников было попытаться вывести из строя страницу "Бессмертного полка онлайн" в святую дату – 9 мая. Было произведено свыше 9 млн. запросов к сайту, мощность атаки составила 18 500 запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера – сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга. Для пользователей доступ к сайту оказался значительно затруднен.

Тем не менее, служба безопасности смогла наладить процесс, организаторы "Бессмертного полка онлайн" направят в Следственный комитет данные провокаторов. Само же шествие продолжается и будет идти до последней загруженной анкеты на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko". Ее посмотрело уже более 12,5 млн человек.

Председатель правления регионального тюменского объединения "Защита Отечества", депутат Госдумы Николай Брыкин неоднократно подчеркивал, что россиянам нужно беречь историю страны, защищать ее от фальсификации и попыток глумления.

"Если ты не помнишь свою историю – ты побежден. Надо знать об ужасах, которые прошел наш народ во время Великой Отечественной войны, какой кровью нам досталась эта победа, и гордиться подвигом предков, - отметил на встрече с тобольскими ветеранами и школьниками Николай Брыкин. – Сегодня некоторые пытаются переписать эту историю и поставить ее под сомнение, стереть память о подвигах народа. Если мы допустим это, мы потеряем страну. В каждой семье есть свой герой. Узнавайте о тех, кто из ваших родных был на фронте, трудился в тылу, о тех, кто выстоял в блокадном Ленинграде. Не забывайте ветеранов и будьте достойны их подвигов!".

Фото: официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".