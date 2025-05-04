В Тюмени планируют сделать ежегодным мотомарш "Бессмертного полка"

ОФициальный старт мотосезону в Тюмени дали 3 мая и заложили новую традицию - ежегодно проводить мотомарш "Бессмертного полка", сообщили в администрации города. участниками первого пробега стали 246 мотоциклистов.

Точкой сбора мотоциклистов стала площадь у Технопарка. Гостей мероприятия поприветствовал глава Тюмени Максим Афанасьев, отметив, что в этом году он стартовал необычно. Открытие мотосезона патриотично и посвящено памяти наших героических предков. Сегодня мотоклубы Тюмени впервые участвовали в мотомарше "Бессмертного полка".

"Мотосезон проходит под флагом 80-летия Победы, которое объединяет нас всех. Тюмень как город трудовой доблести подготовилась к празднованию с размахом. Я благодарю автора идеи "Бессмертного полка" Геннадия Иванова за то, что он поддержал идею "Бессметрного мотополка". В годы Великой Отечественной войны Тюмень приняла у себя три мотозавода – из Москвы, Серпухова и Таганрога. Тогда наш город стал настоящей промышленной площадкой, где изготавливали продукцию для Победы. И сегодня мототранспорт имеет важное значение не только с гражданской точки зрения, но и военной, – сказал Афанасьев. – Мы помогаем нашим землякам в рамках благотворительного счета "Победа", и в мае 24 мотоцикла отправятся в зону специальной военной операции. Друзья, в эти важные для нашей страны дни призываю вас быть сплоченными и проявлять внимание к близким, родным и старшему поколению – нашим ветеранам!"

К концу 1941 года из Таганрога в Тюмень был эвакуирован мотоциклетный завод № 65, а также Московский завод мотоциклетных моторов и Серпуховской мотоциклетный завод. Для Красной Армии выпускались мотоциклы М-72, АМ-600 и запасные части к ним, изготавливались детали для взрывателя типа КТМ-1. В Тюмени впервые были изготовлены опытные образцы полноприводного мотоцикла ТМЗ-53, разработанного специально с учетом тактико-технических требований армии. Для него был создан вариант коляски с возможностью установки пулемета ДС-39, а также огнемета.

Сегодня в зоне проведения специальной военной операции мотоциклы продолжают быть надежными маневренными помощниками для наших бойцов.

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер отметил, что стало доброй и хорошей традицией в начале мая открывать мотосезон. Представители мотосообщества любят свое дело.

Президент мотоклуба "Сибирские ястребы" Олег Ушаков поддержал патриотический настрой акции:

В наших сердцах навсегда остался подвиг дедов, прадедов. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети и дети наших детей помнили свою историю. Мы не предадим память о них! В преддверии байксезона желаю удачи на дорогах, много ветра, запоминающихся маршрутов и встреч! И призываю всех вас соблюдать мотокультуру! Жизнь каждого дорога, и помните, что вас всегда ждут дома! С открытием сезона!

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