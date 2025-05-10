Более 350 тысяч участников "Бессмертного полка" прошли по главным улицам Тюменской области

Участниками Всероссийской акции "Бессмертный полк" стали 350 тысяч жителей Тюменской области, свыше 125 тысяч из них с портретами своих героев прошли по центральным улицам областного центра, сообщил губернатор Александр Моор, также присоединившийся к акции.

"Принял участие в акции с портретом деда – Нестера Павловича Черкасова. Он, как и прадед, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну. Нестер Павлович участвовал в Дебреценской, Будапештской, Балатонской, Венской и Пражской операциях. Боевой путь завершил 11 мая 1945 года в Чехословакии. Награжден Орденом Славы III степени и несколькими медалями.Прадед, Павел Яковлевич Черкасов, войну встретил уже в зрелом возрасте, он 1890 года рождения. До Победы не дожил около двух лет, погиб в 1943 году в Белоруссии. Горжусь дедом, прадедом и всем советским народом, не жалевшим жизней и здоровья ради освобождения родной земли от фашистских захватчиков", - рассказал историю своей семьи губернатор.

В Тюмени акция прошла в пятнадцатый раз, в ней участвовали свыше 125 тысяч человек, предыдущий рекорд по массовости в Тюмени зафиксирован в 2022 году - более 95 тысяч участников. "Более 125 тысяч участников — столько же судеб, биографий и героических поступков, о которых мы обязаны рассказать своим потомкам. ... Вместе мы доказываем: подвиг наших отцов и дедов бессмертен ровно настолько, насколько бережно мы передаём знания о нём новым поколениям россиян!", - отметил мэр Максим Афанасьев.

В Тобольске в шествии "Бессмертного полка" прошли 40 тысяч человек. "Сорок тысяч сердец, бьющихся в унисон! И в каждом – боль, гордость, и бесконечная благодарность. ... Спасибо вам, тоболяки, за то, что храните память о героях. За то, что передаете эту память своим детям и внукам! Пока мы помним – они живы. Пока мы чтим – они рядом", - поблагодарил земляков мэр Петр Вагин.

В Ишиме в День Победы шел дождь, но это не остановило горожан – тысячи людей с портретами героев прошли по улицам города до Соборной площади, где состоялся памятный митинг. "Колонну "Бессмертного полка" возглавил символ воинской славы, отваги, мужества и победы. Георгиевскую ленту длиной 55 м пронесли участники спецоперации, члены "Боевого братства", кадеты. А в небе над городом парил самолёт "Бессмертного авиаполка". Участники митинга возложили цветы к Вечному Огню, отдав дань светлой памяти всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны", - сообщил мэр Федор Шишкин.

В Ялуторовске также тысячи горожан приняли участие в акции. Глава города Вячеслав Смелик поделился фотографиями шествия, отметив, что "до мелких мурашек, до дрожи, торжественно это мгновенье".