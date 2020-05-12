Тюмень за день: 12 мая

Согласно постановлению правительства Тюменской области на всей территории региона до 29 мая продлен запрет на посещение лесов гражданами.

В Тюмени завершен первый этап акарицидной обработки парков, скверов, бульваров, зон массового отдыха, обустроенных мест отдыха в городских лесных массивах.

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