Тюмень за день: 12 мая

18:24 12 мая 2020
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В Тюменской области с 14 мая вводится обязательный масочный режим

Малоимущие семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды могут получить многоразовые маски бесплатно.

Тюменские парки и скверы обработали от клещей

В Тюмени завершен первый этап акарицидной обработки парков, скверов, бульваров, зон массового отдыха, обустроенных мест отдыха в городских лесных массивах.

В Тюменской области продлен особый противопожарный режим в лесах

Согласно постановлению правительства Тюменской области на всей территории региона до 29 мая продлен запрет на посещение лесов гражданами.

Теги: Тюмень за день
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