В Тюменской области продлен особый противопожарный режим в лесах

Согласно постановлению правительства Тюменской области на всей территории региона до 29 мая 2020 года продлен запрет на посещение лесов гражданами.
В связи внесенными изменениями запрещено:
— посещение лесов гражданами, в том числе в целях проведения отдыха в прибрежной полосе водных объектов;
— разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях;
— проведение огневых работ в лесах.
За нарушение гражданами установленного запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность. В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар в случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112 и принять необходимые меры по недопущению распространения пожара до момента прибытия служб пожаротушения.
По данным Тюменской авиабазы, с 9 мая по 12 мая на землях лесного фонда зафиксировано 12 лесных пожаров: в Тюменском, Бердюжском, Казанском, Ялуторовском, Сорокинском, Ишимском, Уватском, Тобольском районах, Голышмановском городском округе. Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 62 лесных пожара.
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