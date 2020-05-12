В Тюменской области продлен особый противопожарный режим в лесах

Согласно постановлению правительства Тюменской области на всей территории региона до 29 мая 2020 года продлен запрет на посещение лесов гражданами.

В связи внесенными изменениями запрещено:

— посещение лесов гражданами, в том числе в целях проведения отдыха в прибрежной полосе водных объектов;

— разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях;

— проведение огневых работ в лесах.

За нарушение гражданами установленного запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность. В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар в случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112 и принять необходимые меры по недопущению распространения пожара до момента прибытия служб пожаротушения.

По данным Тюменской авиабазы, с 9 мая по 12 мая на землях лесного фонда зафиксировано 12 лесных пожаров: в Тюменском, Бердюжском, Казанском, Ялуторовском, Сорокинском, Ишимском, Уватском, Тобольском районах, Голышмановском городском округе. Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 62 лесных пожара.