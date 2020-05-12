В Тюмени продолжает работу штаб добровольцев

В Тюмени в связи с продлением режима повышенной готовности в условиях распространения коронавируса продолжает работу штаб волонтеров #МыВместе.

Волонтеры готовы привезти необходимые продукты и лекарства пожилым и маломобильным гражданам. Для этого необходимо обратиться в штаб по телефону 8-800-200-34-11.

Также региональный штаб помощи приглашает компании и неравнодушных граждан помочь в организации бесплатных продуктовых наборов для тех, кому они жизненно необходимы.

Оказать помощь может каждый. Для этого в крупных торговых центрах оборудованы специальные брендированные места — "Тележки Добра", где покупатели могут оставить продукты с длительным сроком хранения.

Чтобы получить помощь в виде бесплатного продуктового набора, заявитель должен позвонить в штаб помощи по телефону 8-800-200-34-11, сказать что нуждается в бесплатном наборе и сообщить свои данные. Его данные передаются в социальную службу для подтверждения. После подтверждения данных собирается набор,который доставляется мобильной группой волонтеров.