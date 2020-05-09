В ЯНАО 9 Мая отмечают скромно, но по правилам самоизоляции

Как сообщает издание Муксун.fm, в Салехарде мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут в сокращенном формате. Вместо привычного Парада Победы официальные лица и представители патриотических организаций возложат цветы в парке Победы.
В администрации города сообщили, что на фоне пандемии коронавируса главным условием для участников данных мероприятий было соблюдение всех мер безопасности. Каждый прошел первичную процедуру дезинфекции и проверку температуры тела.
В сокращенном варианте проходят и поздравления ветеранов. Так, участника войны Николая Шакурова поздравили губернатор Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский. Некоторым ветеранам Ямала в этом году подарки уже вручили, но дистанционно.
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