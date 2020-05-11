Юные мастера Викуловского района обучаются дистанционно

При Центре творчества Викуловского района дистанционно работают творческие группы "Города Мастеров", где в настоящее время занимаются 40 ребят.

По словам руководителя группы, педагога Центра Ирины Щитовой, творчеством занимаются ребята разного возраста. Старшая группа детей носит название "Чудомастерята". Ежедневно эта группа ребятишек получает задания от руководителя с пошаговыми инструкциями или видеоуроками. На таких дистанционных занятиях детей учат мастерить различных животных и героев любимых мультфильмов, а также создавать композиции по мотивам русских сказок из пластилина. Группа детей младшего возраста называется "Малышок-мастерилка". В ней ребята учатся смешивать цвета, самостоятельно замешивать солёное тесто и создавать интересные работы, пишет ИА "Тюменская линия".

Ирина Щитова поясняет, что иногда сопровождает инструкции мультиками, что всегда интересно малышам. Недавно ребята смогли познакомиться с темами "Животный мир" и "Глиняные промыслы Сибири". После этого дети отобразили эти темы в своих работах, а результаты занятий отправили педагогу в виде фотографий. В настоящее время дистанционная работа идёт через соцсети и мессенджеры. По словам Ирины, педагоги быстро привыкли к такой форме проведения занятий и смогли найти в ней свои плюсы.