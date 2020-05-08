В тюменских лесах потушили три пожара

11:24 08 мая 2020
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Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Тюменской области на землях лесного фонда было ликвидировано три лесных пожара — в Абатском, Викуловском и Бердюжском районах.

По данным Тюменской авиабазы, сегодня, 8 мая, на территории Тюменской области в Тюменской авиазоне ожидается высокая степень пожарной опасности.

Жителям области напоминают, что в регионе введен особый противопожарный режим. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 50 лесных пожаров.

Теги: лесные пожары
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