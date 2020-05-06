В Тюменской области ликвидировано четыре лесных пожара

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие выходные в лесах было ликвидировано 4 лесных пожара. Возгорания фиксировались в Голышмановском, Бердюжском, Упоровском и Ишимском районах. Все возгорания ликвидированы в первые сутки.

Сегодня, 6 мая, на территории Тюменской области в Тюменской авиазоне ожидается высокая степень пожарной опасности.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области напоминают, что с 18 апреля по 8 мая 2020 года запрещено посещение лесов в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, Голышмановском, Заводоуковском городских округах, городских округах Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска Тюменской области. За нарушение гражданами запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность.

Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 47 лесных пожаров.