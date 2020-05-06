В Тюменской области 69 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 10559 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 69 человек.
Таким образом общее число заболевших на территории региона достигло 658 человек. Выздоровели 215 человек, 4 человека скончались.
За весь период в России выявлено 165929 заболевших коронавирусом в 85 регионах. 21327 человек выздоровели, скончались 1537 человек.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru