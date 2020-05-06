За праздники на тюменских дорогах задержали 147 пьяных водителей

В Тюменской области с 1 по 5 мая сотрудниками ГИБДД были отстранены от управления транспортом 147 водителей в состоянии опьянения. Пик пришелся на 3 мая, когда были задержаны 35 нетрезвых автомобилистов.

В майские праздники произошло одно ДТП с участием пьяного водителя. В поселке Боровском около семи утра "Лада" въехала в стену.

"29-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Он лишен права управления транспортом в 2016 году, с тех пор водительское удостоверение не получал, штраф 30 тысяч рублей за пьяную езду не оплатил. В ДТП пострадал сам водитель "Лады" и 17-летняя пассажирка, они получили ушибы и другие небольшие повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.