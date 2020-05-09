Тюменцам рекомендуют отказаться от ряда продуктов при аллергии на пыльцу

Врачи дали рекомендации для тюменцев с пыльцевой аллергией. В конце весны реакцию могут вызывать пыльца березы, осины, клена, тополя, в летние месяцы - злаковые растения. Чтобы облегчить неприятные симптомы при проявлении аллергии, следует соблюдать некоторые правила и диету.

Пациентам с диагностированной пыльцевой аллергией, как правило, врачи назначают терапию заранее, до появления первых симптомов. Как рассказали врачи-аллергологи ОКБ №1, одновременно с этим из рациона нужно убрать продукты, способные спровоцировать негативную реакцию организма: все сорта яблок, свежую морковь, орехи, персики, груши, киви, сельдерей, мед.

Доктора рекомендуют при появлении зуда во рту, заложенности носа, частом чихании и слезотечении как можно чаще мыть лицо и нос прохладной водой. Данные симптомы в это время года могут говорить о наличии аллергии на пыльцу деревьев. После прихода с улицы следует принять душ, сменить одежду, ограничить употребление фруктов с косточками, орехов, термически необработанных овощей и меда.

Главное в борьбе с аллергией – исключить контакт с раздражителем. Лучше всего чувствительным к пыльце людям оставаться дома, что в условия самоизоляции вдвойне правильно. Не открывать окна, чтобы пыльца не проникала в квартиру, использовать кондиционеры и очистители воздуха. Следует регулярно проводить влажную уборку, не злоупотребляя при этом дезинфицирующими средствами, пишет "АиФ - Западная Сибирь".