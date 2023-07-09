Аллерголог рассказала, укрепит ли поездка на море иммунитет

Действительно ли поездка на море поможет не болеть, рассказала ассистент кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии Тюменского медицинского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Кузьмичева.

– В норме иммунная система стремится к поддержанию постоянства внутренней среды организма. Она состоит из нескольких органов, которые объединены между собой. Тимус и красный костный мозг являются центральными органами иммунной системы потому, что там созревают и обучаются клетки крови. Селезенка, лимфатические узлы, миндалины и слизистые – являются периферическими органами иммунной системы, именно в них происходит иммунный ответ, – поясняет врач.

Есть врожденные ошибки иммунитета и приобретенные или вторичные. Если с первыми человек рождается, то у вторых есть причины, которые привели к ним.

– Проявляются первичные иммунодефициты (ПИД) по-разному, в зависимости от того, какой механизм неправильно работает или не работает совсем.

Если у кого-то из ваших родственников есть первичный иммунодефицит, вы замечаете у себя тяжело протекающие частые бактериальные инфекции, серьезные атипичные проявления и отеки кожи, снижение показателей общего анализа крови, длительное увеличение печени и селезенки, а также сочетание нескольких аутоиммунных нарушений – это повод обратиться к иммунологу и пройти обследование.

Существует два основных способа укрепить иммунную систему - переболеть и/или вакцинироваться. При этом и помочь иммунной системе можно стимуляторами.

– Как раз море является отличным примером такого стимулятора. Через кожу во время загорания на солнце мы получаем так необходимый нашему организму витамин D, который помогает иммунитету в противостоянии вирусам и инфекциям, – заявляет врач.

Кроме этого в помощь иммунитету идут закаливание, зимние виды спорта, плаванье и, конечно же, правильное питание и здоровая диета, сообщает "Тюменская область сегодня".