Как облегчить симптомы сезонной аллергии, рассказали тюменцам

С наступлением тепла увеличивается количество пыльцы, которую выбрасывают растения. Обычно этот период наступает в середине апреля, даже если достаточно прохладная погода, рассказала аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Вероника Долженко.

Если в этот период появляется заложенность и зуд в носу, чихание, тяжесть дыхания, удушье, кашель, нужно обязательно показаться аллергологу, чтобы выяснить, каким конкретно пыльцевым аллергеном вызвана сенсибилизация.

– Перед сезонным цветением, если у вас уже доказана аллергия, необходимо принимать препараты, которые назначил доктор аллерголог-иммунолог. Это могут быть антигистаминные, назальные спреи в нос, другие препараты, назначенные доктором, – советует врач.

По словам врача, обязательно нужно соблюдать гипоаллергенные условия быта, направленные на уменьшение контакта с пыльцой. – В этот период важно стараться не выходить на улицу в сухую жаркую погоду, когда количество пыльцы максимальное, как можно реже открывать окна, а использовать кондиционеры дома и в машине. После прогулки по улице всю одежду скинуть и постирать, с себя нужно смыть всю пыльцу, чтобы ночью уже не дышать аллергенами, оставшимися на волосах, – рекомендовала Вероника Долженко в разговоре с корреспондентом Тюменской области сегодня.