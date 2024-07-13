На что может быть аллергия в июле

На июль приходится пик сезона, поскольку он изобилует пыльцой, травами, плесенью и насекомыми, что делает его пиком сезона, убеждена детский аллерголог-иммунолог медицинского центра "Парацельс" Анна Скидоненко.

"Цветение трав в самом разгаре. Пыльца злаковых, таких как тимофеевка, райграс и пырей, может вызывать сильные аллергические реакции. Как полынь и лебеда. О реакции расскажут чихание, заложенный нос, слезотечение, кашель и усталость. А если на кожу попадет сок травы, то проявится покраснение зуд", - пояснила врач.



Симптомы в большей части схожие при разных источник аллергии. Но при реакции на плесень добавляется свистящее дыхание, и головная боль. А насекомые могут спровоцировать реакцию – отек, затрудненное дыхание, и даже рвоту с головокружением своим укусом или перенесенной пыльцой, сообщает Тюменская линия.

"Чтобы защитить себя, нужно следить за прогнозом пыльцы. Активность на свежем воздухе планировать на время наименьшей концентрации пыльцы. Дома используйте очиститель воздуха. Он избавит от пыльцы и плесени. Регулярно меняйте постельное белье, чтобы удалить пыльцу и клещей, просушивайте подушки и одеяла под солнцем по 30 минут с каждой стороны. Носите защитную одежду и пользуйтесь репеллентами, чтобы избежать контакта с насекомыми. Плюс антигистаминные препараты и капли для носа, назначенные врачом", - уточнила аллерголог-иммунолог.