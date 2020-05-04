Предприниматели помогают с питанием для животных на страусиной ферме в Чикче

Неравнодушные тюменцы и предприниматели оказывают поддержку страусиной ферме под Тюменью, в селе Чикча. Для животных привозят корм, а также помогают деньгами.

Из пекарни в Курганской области привезли несколько мешков с хлебом и хлебной крошкой. Сейчас на страусиной ферме сушат сухари, чтобы хлеб не испортился. Предприниматель также перечислил 10 тыс. рублей. Хозяйка фермы Наталья Демченко презентовала бизнесмену страусиное яйцо в благодарность за помощь.

"Кроме того, к нам обращались из строительной компании с вопросом, какие нужны лекарства для птиц и животных. Везут картофель, комбикорм", - рассказала Наталья Демченко.

На страусиной ферме большой птичник. Помимо страусов представлена солидная коллекция породистых кур: американские Брамы, орловские, гамбургские петухи, китайские шелковые курицы, у которых мясо черного цвета, бородатые французские курицы, японские фениксы, у которых хвосты вырастают до трех метров в длину. Вывели также из яиц двух лебедей кликунов. Есть павлины, фазаны. Чтобы всех прокормить, нужно 5-6 мешков комбикорма в месяц, пишет "Вслух.ру".