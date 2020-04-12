В Тюменском районе планируется открытие страусиной фермы

Владелец личного подсобного хозяйства 29-летний Дмитрий Пинигин, житель села Шабаново Омутинского района, планирует заняться разведением страусов. Чтобы осуществить свои планы, он разработал бизнес-проект для программы "Агростартап", действующей в Тюменской области.

По словам Дмитрия, впервые он увидел страусов 10 лет назад в Чикче, на Страусиной ферме. Он захотел, чтобы и в Омутинском районе было это направление птицеводства, для чего и решил стать участником программы "Агростартап", разработав проект по разведению страусов. Дмитрий считает, что страусы – рентабельный бизнес для фермеров, потому что мясо ценится за диетические свойства и пользуется спросом у рестораторов. Также востребованы страусиные яйца, кожа, когти и перья.

Покупка племенных семей лежит в основе проекта – страусы достаточно дорогие и их не везде можно найти. Предварительный договор уже составлен с заводчиками страусов из Нижегородской области. В случае победы в конкурсе Дмитрий планирует сразу же приобрести птиц. Дмитрий вскоре подаст документы для участия в конкурсном отборе на получение господдержки, которая составляет 3 млн. рублей. Заявки на участие в программе уже принимают в региональном департаменте АПК, пишет ИА "Тюменская линия".

Также в планах владельца ЛПХ и развитие мясного животноводства – закупка герефордов. В данный момент на подворье Дмитрия содержатся коровы и бычки чёрно-пёстрой породы, козы и свиньи. Излишки своей продукции он реализует местным жителям и в Тюмени. По словам Дмитрия, родители привили ему любовь к родине и сельскому хозяйству. Сегодня он понимает, что жить на селе лучше, чем в городе: можно заниматься любимым делом, производить качественную продукцию и участвовать в программах поддержки для развития хозяйства.