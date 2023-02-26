На частной тюменской ферме выращивают уникальные тюльпаны

Около двадцати эксклюзивных сортов махровых, бахромчатых, корончатых тюльпанов выращивают на цветочной ферме в Тюмени. Более 14 тысяч тюльпанов готовы к 8 Марта.
"С 2006 года работала агрономом-технологом в различных компаниях. Пять лет назад решила сама заняться выращиванием цветов. Свою продукцию поставляю флористам Тюмени, небольшой объем идет в розницу", - добавила предприниматель Ольга Боголюбова.
По ее словам, каждый год вкус по цветовой палитре у тюменок меняется. "Несколько лет наиболее популярными были желтые тюльпаны. Сейчас наибольшим спросом пользуются цветы нежно-розовых оттенков – пыльные, пепельные", - пояснила Ольга.
Ежегодно предприниматель посещает специализированные выставки, общается с производителями посевного материала, ищет наиболее интересные и необычные сорта.
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