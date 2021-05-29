Жара не помешала тюменским сельхозпредприятиям закончить посевную

Механизаторы большинства сельскохозяйственных предприятий Тюменского района закончили посевную, но первыми с этой задачей справились сотрудники птицефабрики "Пышминская".

"Жаркая погода, безусловно, вносит коррективы. У нас даже старожилы не помнят такой майской погоды", – поделился заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. По его словам, всходы по посевам уже есть, но они изреженные, частично эту ситуацию спасает то, что ряд предприятий вносит микроудобрения и практически вручную осуществляет полив полей.

Из-за аномальной майской погоды содержание влаги в почве практически в два раза меньше нормы. По информации управления АПК администрации Тюменского района, в это время проще пришлось животноводам: они были обеспечены всем необходимым, наблюдалось лишь некоторое снижение продуктивности в молочной сфере. Трем птицефабрикам Тюменского района жара также не успела помешать благодаря мощным системам кондиционирования помещений.

Подобная ситуация и на единственном в Уральском федеральном округе кролиководческом комплексе "Рощинский", где содержится более 20 тысяч зверьков. Создание комфортных условий содержания – одно из главных составляющих стабильной работы предприятия, сообщил генеральный директор АПКК "Рощинский" Николай Степанов.

"Для устойчивости популяции комплекс "Рощинский" занимаемся искусственным осеменением и экспериментирует с биодобавками – это позволяет выполнять существующие с заказчиками договоренности. На сегодняшний день у комплекса есть перспективы захода в федеральные торговые сети, при этом почти половину продукции поставляем за пределы Тюменской области", – поделился руководитель предприятия.