Тюменские артисты исполняют "Песни Победы" онлайн

Уникальный музыкальный проект, посвященный Дню Победы, запустил Центр культуры и творчества "Тюмень". Творческие коллективы исполняют военные песни, не выходя из дома.

"Песни Победы" - под таким звучным названием тюменцам представляют музыкальные композиции военных лет. В социальных сетях Центра культуры и творчества "Тюмень" во "ВКонтакте" и в Instagram, а также на сайте учреждения каждый день в 17 часов выходят новые выпуски.

Первая часть уже опубликована, в ней можно услышать композиции в исполнении Михаила Шепеленко, вокал-бэнда "Матрица", Евгения Петропавловского и Натальи Малаенко. Впереди еще несколько частей, в которых свое творчество представят не менее известные артисты.

В каждом выпуске представлены не просто песни, а именно те, которые помогали нашим солдатам жить и выживать и, главное, те мелодии, которые вели их к Победе.