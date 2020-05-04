Тюменские артисты исполняют "Песни Победы" онлайн

12:44 04 мая 2020
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Фото: pixabay.com

Уникальный музыкальный проект, посвященный Дню Победы, запустил Центр культуры и творчества "Тюмень". Творческие коллективы исполняют военные песни, не выходя из дома.

"Песни Победы" - под таким звучным названием тюменцам представляют музыкальные композиции военных лет. В социальных сетях Центра культуры и творчества "Тюмень" во "ВКонтакте" и в Instagram, а также на сайте учреждения каждый день в 17 часов выходят новые выпуски.

Первая часть уже опубликована, в ней можно услышать композиции в исполнении Михаила Шепеленко, вокал-бэнда "Матрица", Евгения Петропавловского и Натальи Малаенко. Впереди еще несколько частей, в которых свое творчество представят не менее известные артисты.

В каждом выпуске представлены не просто песни, а именно те, которые помогали нашим солдатам жить и выживать и, главное, те мелодии, которые вели их к Победе.

Теги: Великая Отечественная война , День Победы , культура , песни , соцсети
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