В Тюменской области патрулирование лесов ведется в усиленном режиме

В Тюменской области в течение майских праздников усилено патрулирование лесов. На рейды направили максимальное количество личного состава МЧС и подразделений департамента лесного комплекса.

Директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович сообщил, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Он подразумевает, в том числе, запрет на посещение лесов, разведение костров на территории населенных пунктов и за их пределами.

"Подразделения МЧС и специалисты департамента лесного комплекса этой весной уже ликвидировали более 250 возгораний сухой травы и лесов на территории региона. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина в том, что пожароопасный сезон наступил раньше, установилась сухая погода. В мае тюменцы отправятся за город наводить порядок на дачах, поэтому максимум усилий указанных служб будет направлено на патрулирование", - рассказал Андрей Михнович.

В марте по итогам работы межведомственной группы Тюменскую область признали готовой к пожароопасному периоду. Значительные средства были направлены на обновление автопарка для пожаротушения органов лесного хозяйства. На сегодняшний день заключены все необходимые соглашения о взаимодействии и с подразделениями МЧС, и с подразделениями Тюменской авиационной базы по охране лесов. Руководством области выделено необходимое финансирование на противопожарные мероприятия, органы местного самоуправления принимают в работе непосредственное участие, пишет ИА "Тюменская линия".