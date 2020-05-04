Для тюменцев провели трехнедельный онлайн-марафон навыков

Трехнедельный онлайн-интенсив по развитию гибких навыков завершился в Тюменской области. К лекциям в дистанционном формате присоединились 43 тыс. человек.

Марафон проходил с 14 по 29 апреля. За это время участники узнали, что разнообразие сфер деятельности помогает развить навык адаптивности, онлайн-коммуникация, как и другие способы общения, имеет свои преимущества и недостатки. Понимание собственного эмоционального состояния повышает уровень осознанности, а одним из основных качеств изобретателя является умение управлять своим мышлением.

На онлайн-занятиях участники изучили методы работы с информацией и инструменты, способствующие эффективной рефлексии. Доступ к записям эфиров и чек-листам с практическими советами – в сообществе.

"Мы объединили ресурсы трех мультицентров, собрали занимательный контент для молодежи Тюменской области. Пригласили к участию региональных и федеральных спикеров, которые раскрыли темы встреч. Подготовили призы для самых активных и внимательных подписчиков. В сложившихся условиях обучение в домашних условиях — возможность для тех, кто жаждет знаний", — отметила исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

В каждом эфире были зашифрованы кодовые слова. Из них участники собирали итоговую фразу "Используй свои гибкие навыки, чтобы добраться до вершины". 29 апреля были подведены итоги розыгрыша и объявлены победители. Ими стали по три представителя из Тюмени, Тобольска и Ишима. Они выиграли брендированные ветровки проекта, пишет "Мегатюмень".