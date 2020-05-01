В Тюменской области снижается количество жертв ДТП

На тюменских дорогах с каждым годом снижается количество жертв ДТП. Если в 2012 году на территории региона за январь – апрель погибли 85 человек, в 2017 году за этот же период – 65 человек, в этом году – 47 человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по данному показателю регион добрался до необходимого целевого индикатора нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Среди распространенных причин ДТП в 2020 году – нарушение скоростного режима, несоблюдение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Самую большую угрозу несет выезд на полосу встречного движения: в каждой второй такой аварии гибнут люди.

Кроме того, снижается число ДТП с участием детей: в этом году произошла 71 авария, в которой погибли 4 ребенка, 80 детей получили травмы.

В планах на 2020 год с целью повышения безопасности тюменских дорог – установка 110 светофоров Т7 в местах расположения образовательных учреждений. Будет обустроен в общей сложности 1 км тротуаров и 7000 погонных метров перильных ограждений. Планируется устранить 37 искусственных неровностей в местах массового перехода дорог детьми.

Сотрудники ГИБДД надеются, что эти меры позволят уберечь детские жизни.