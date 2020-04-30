Тюменец подарил дезинфекторам одежду и приборы для обработки домов на Войновке

12:00 30 апреля 2020
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duma.tyumen-city.ru
| Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Александр Григорьев держит на контроле вопрос дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся на территории его избирательного округа.

Особое внимание он уделяет оснащенности управляющих компаний для проведения такого вида работ и лично участвует в решении возникающих проблем. В частности, на собственные деньги Александр Григорьев купил средства индивидуальной защиты, раствор и приборы для проведения обработки и передал их подрядной организации, сотрудники которой дезинфицируют подъезды многоквартирных домов на Войновке.

Еще одну партию оборудования, средcтв защиты и дезинфицирующих растворов депутат передал  представителям управляющей компании и подрядной организации 30 апреля. "В сложный период режима самоизоляции главное – сохранить здоровье граждан, поэтому нужно использовать все имеющиеся ресурсы", – отмечает Александр Григорьев.

[callery]

Теги: ЖКХ , Тюменская городская дума
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