Тюменские леса в праздники будут усиленно патрулировать

С 28 апреля по 12 мая специалисты лесного комплекса совместно с Росгвардией и Госохотдепартаментом Тюменской области будут патрулировать леса в усиленном режиме.

В ходе патрулирования будут задействованы беспилотники. Граждан, посещающих леса, будут привлекать к ответственности и выводить из леса.

"У нас все пожары от того, что люди жгут. Сначала траву пожгут, потом огонь в лес идет. Беспилотники охватят все площади. Они современные, летают очень далеко. Мы фиксируем все нарушения, тем более нахождение в лесу. У нас сейчас режим самоизоляции и действующий особый противопожарный режим. Находиться в лесах запрещено. Если раньше нельзя было проводить пожароопасные работы и разводить костры, то сейчас введен запрет и на посещение лесов", — сообщил Игорь Шабров, начальник управления федерального государственного лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области.

Жителям области напоминают, что за нарушение гражданами запрета на посещение лесов и нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде денежного штрафа.