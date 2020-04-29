С начала года в тюменских лесах произошло 42 пожара

По данным Тюменской авиабазы, за истекшие сутки на землях лесного фонда ликвидирован 1 лесной пожар — в Голышмановском районе. Всего с начала года в лесах Тюменской области было ликвидировано 42 лесных пожара.

Тюменцам напоминают о том, что в регионе введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет гражданам на посещение лесов запрет, а также на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8–800–100–94–00 или по короткому номеру 112.