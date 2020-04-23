В Тюменской области потушили 11 лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на землях лесного фонда возникло 11 лесных пожаров. Возгорания ликвидированы в первые сутки.

5 лесных пожаров обнаружены в Абатском районе (общая площадь — 52,3 га), 2 лесных пожара — в Викуловском районе (7,5 га), 1 лесной пожар площадью 1,5 га — в Нижнетавдинском районе, 1 лесной пожар площадью 1,5 га — в Упоровском районе, 1 лесной пожар площадью 3 га — в Ялуторовском районе, 1 лесной пожар площадью 10 га — в Ишимском районе.

К ликвидации возгораний были привлечены 123 человека и 39 единиц техники. Работы по тушению проводились в условиях сильного ветра и быстрого распространения огня по земле, покрытой сухой растительностью.

Из 11 лесных пожаров один возник вследствие замыкания электропроводов на ЛЭП, остальные — из-за неосторожного обращения с огнем.

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает, что в случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.