В Тюмени расселяют жильцов многоэтажки, в которой обнаружили трещины

Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com

Зона вероятной чрезвычайной ситуации установлена по адресу улица Жуковского, 28. Специалистами обнаружено несколько вертикальных трещин в кирпичной кладке на фасадах дома, в местах общего пользования частично поврежден штукатурный слой.

"На вертикальные трещины установлены сигнальные маяки с целью осуществления контроля за динамикой состояния дома. Дальнейшее наблюдение за сигнальными маяками показало отрицательную динамику состояния строительных конструкций дома", — сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Мероприятия по предотвращению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации будут профинансированы за счет городского бюджета. Дом обследуют специалисты, будет разработан проект приведения его в нормативное состояние, после чего приступят к работам.

Жителям дома предлагается временно разместиться в гостинице "Колос". Для зарегистрированных по улице Жуковского, 28 граждан период проживания не может превышать 60 календарных дней, в ином случае период проживания не может превышать 14 календарных дней. Если на работы потребуется больше 60 дней, будет рассмотрен вопрос предоставления собственникам квартир компенсации на аренду равноценной занимаемой квартиры и оплату риэлторских услуг за счет областного бюджета.